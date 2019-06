Mila Ximénez le ha echado en cara a Belén Esteban que Kiko Hernández no sea uno de los testigos de su boda. “Ha tenido un gesto con Kiko que no me ha gustado. Yo habría esperado de Belén que le hubiera pedido a Kiko ser testigo de su boda. Kiko se ha partido la cara por Belén durante años, ha estado a punto de tener tres demandas de Toño”, ha explicado Ximénez. “Creo que Belén ha sido muy desagradecida con Kiko en ese aspecto”, ha concluido al respecto.