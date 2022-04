Miriam Sánchez agradece sus palabras a Pipi Estrada y arremete contra Rafa Mora: "Poco se ha contado"

Pipi Estrada ha vuelto a 'Sálvame' con motivo del 13 cumpleaños del programa después de diez años sin pisar nuestro plató. El nuevo colaborador ha hablado sobre la situación actual de su ex y madre de su hija pequeña, Miriam Sánchez, que se encuentra alejada de la televisión y vive en Lanzarote en la actualidad. Pipi solo ha tenido palabras de cariño para Miriam , a la que define como un "ser humano al que adoro" y una persona "maravillosa".

La madrileña, que estaba viendo el programa en directo, ha reaccionado en Twitter a las palabras de su ex. "Gracias por el apoyo al padre de mi hija", ha comenzado diciendo Miriam, que ha apoyado a Pipi Estrada en sus ataques a Rafa Mora, al que el ex de Terelu Campos ha llamado "traidor" y al que asegura que jamás perdonará. "Y los ataques a Rata Mora jajajajajajajaja en verdad poco se ha contado...", ha comentado Miriam Sánchez en Twitter, donde se ha referido al colaborador de 'Sálvame' como "Rata" y no "Rafa", al igual que ha hecho Pipi en directo.