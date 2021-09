“Si yo hago alusión a ti entiende que no tienes vocabulario y que yo lo critique, encájalo con deportividad”, decía Kiko y el enfrentamiento se desataba: “Llevas 30 años hablando de los demás”, reprochaba él; “llevo 21, tú te lo has llevado con un titular sobre mí”, respondía Belén; “si hoy tienes brillo es gracias a mí”, contraatacaba Kiko.

“¡Qué pena es no tener trabajo y venir solo un día a la semana!”, dejaba caer Belén Esteban y Kiko daba un paso más: “¿Tú qué tenías con 29 años? ¿Ir a las plazas de toros? ¿Te gustaban los toros?”. Y, ante este ataque, Belén Esteban no iba a quedarse callada: “¿Y a ti las cárceles?”

Minutos después, coincidían en el plató de ‘Sálvame’ y Belén Esteban le aclaraba algo: “Yo lo que no he hecho nunca es dormir en un calabozo, lo que haya hecho o no es problema mío, pero sí te aseguro que en mi vida he ido de plaza en plaza”.