María Patiño estalla contra Kiko Jiménez tras decir que ella y Belén Esteban son "dos basuras": "A mí un niñato no me amenaza"

Kiko Jiménez también la ha contestado, "te veo un poco reventada", pero también ha hecho hincapié en algo que no le ha gustado tanto de Belén Esteban como de María Patiño, "lo que habéis hablado fuera para llevar una estrategia y dejarme a mí de algo que no soy, eso tampoco lo voy a permitir", ha subrayado, "si eso lo has dicho en la revista", le ha espetado la de San Blas. Le ha molestado mucho lo que estaban dando a entender. "Sois dos basuras" , ha asegurado.

María Patiño no se ha callado y le ha dicho a Kiko Jiménez lo que piensa de él, "a mí un niñato no me amenaza", y ha añadido, "mi vida es muy limpia no tengo nada de mierda". Y para terminar, "eres un pandillero".