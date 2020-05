Jimmy, roto tras la muerte de Lequio: "Hace 15 días me dijeron que ya no había esperanzas"

" Un beso para el que se ha ido, que era un tío estupendo, y otro beso a Ana que es una tía estupenda", explica muy emocionado. " Es una cabronada tan grande que no tiene nombre, estoy muy fastidiado con el chaval", sigue detallando.

En cuanto a Alesandro Lequio, o 'Dado' como lo llama Jimmy, ha confesado que le ha enviado un mensaje a su amigo que ponía: "Querido Dado, no sé qué decir". El periodista explica que era consciente del estado de salud del joven por todo lo que le contaba Lequio, de hecho el padre del fallecido llegó a confesarle en privado: "Hace 15 días me habían dicho que ya no había esperanzas".