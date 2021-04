Olfo no lo recuerda si pasó o no, así que ha abierto una lata similar para ver si el olor le recordaba a algo: “A lo mejor sí me he comido un paté de gato pero estoy dando la vuelta al mundo y no solo me he comido esto “¿Cómo me voy a cabrear? ¡Siempre ha sido muy humorista!”, decía.