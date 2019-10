Un fan acusa a Omar Montes de empujarle y él lo niega: "Me dio dos collejas"

Omar Montes dio un concierto en Nerja que ha provocado la polémica. Una testigo asegura que llegó “tres horas tarde” para cantar “tres canciones” y que les hizo sentirse “estafadas” porque tras pagar una entrada VIP no pudieron ni hacerse una foto con él.

Y hubo más, otro asistente, Alberto, nos ha contado que el cantante le dio “un empujón” a la salida del concierto cuando le pidió una foto. Explica también que le tiró la patata rellena que llevaba y que la imagen que se llevó de él no es la de la persona humilde que ve en televisión, sino más bien de “chulete”.

Sin embargo, Omar niega que le haya empujado y culpa al fan: “Se saltó la seguridad y vino corriendo diciendo no sé qué de Chabelita y me dio dos collejas, si miras el vídeo lo verás, y la patata se me cae al suelo”.