Omar Montes confiesa que Isa Pi no lo ha olvidado: "Me llama en oculto, está deseando verme siempre a todas horas"

Omar Montes ha hablado antes de ir este sábado a 'Sábado Deluxe'. El cantante ha hablado de su relación con Kiko Rivera, al que considera su hermano "y lo que haga falta". También se ha expresado sobre la polémica fiesta de cumpleaños de la tonadillera: "Hablé con Kiko e Isabel para ir el día 1 y a mí, si Isabel me invita que es la "jefa" a mí me da igual lo que diga Isa Pi, ni nadie".



Confiesa que Isa Pi está deseando verle a todas horas: "Me llama a veces, en oculto, sobre las tres de la mañana, me dice cuatro frases y me cuelga". Y es que la hija de la Pantoja parece que no lo ha olvidado del todo: "Me cuenta que está mal con Asraf. Para la prensa y para que el otro no se enfade dice que no se lleva conmigo, para hacer la performance, pero en verdad ella me quiere ver".