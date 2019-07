Javi acusa a Omar de llevarse muy bien con Isabel Pantoja porque al cantante le interesa hacer más bolos. Además, defiende que Isa Pantoja "no es su gusto de mujer".

Tras el enfado de Omar con su amigo Javi, la ex ganadora de 'GH VIP' ha salido en defensa del cantante. Dice que Isabel Pantoja lo pone "entre la espada y la pared, entre ella y el amor de su vida". Además, sentencia al ex amigo de Omar: "Tú en su momento te has beneficiado mucho con el tirón".