Omar Sánchez habla con 'Sálvame' después de las palabras de Anabel y ella reacciona: "He llorado"

Anabel ha hablado a través de sus redes sociales para explicar cómo se ha sentido tras enfrentarse a este momento y además, también a través de un directo de Instagram, ha sido el propio Omar el que ha querido hablar de las declaraciones de Anabel: "Fue muy emotivo, es una persona que voy a querer siempre y que quiero. Cuando se acaba por una parte no hay más remedio, pero nos llevamos bien".

Pero no solo eso, 'Sálvame' ha conseguido las primeras palabras de Omar tras todo lo sucedido: "He llorado. Hemos estado cuatro años casi todos los días juntos, teníamos proyectos de futuro juntos, teníamos todo. Que volviera atrás para hacer otras cosas para que no sucediera, pues claro que sí". Y responde a si hay posibilidad de que haya una reconciliación entre ellos. Algo a lo que ha reaccionado Anabel, presente en plató: "Le agradezco siempre que hable así de nosotros".