Omar Sánchez tomó conciencia por televisión de que su ruptura es "definitiva", según María Patiño

María Patiño nos transmite la percepción, que no la versión, de Omar Sánchez de su ruptura con Anabel Pantoja y es que, según la presentadora de 'Sálvame Lemon Tea', el windsurfista no fue consciente de que la separación es "definitiva" hasta que no escuchó a su todavía mujer confirmando la noticia y explicando los motivos en el programa.