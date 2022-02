Anabel Pantoja se enfrenta a Gustavo González por las informaciones sobre el supuesto hijo secreto de su padre

Gustavo confirma que Bernardo ha reconocido a Luis 'Pinocho' como su hijo

Anabel asegura que "si hubiera sido cierto habría salido hace treinta años"

Además, carga contra su compañero: "Eres un periodista de m, voy a por ti"

Hace tiempo saltó la noticia. Bernardo podría ser padre de un joven llamado Luis, más conocido como 'Pinocho'. Gustavo González lanzó la información, aunque nunca llegó a confirmarla rotundamente.

En las últimas imágenes que pudimos ver de Bernardo Pantoja, el padre de Anabel era trasladado en ambulancia a un hospital debido a su delicado estado de salud. Junto a él están Junco y el propio Luis, quien lo ha estado visitando con bastante frecuencia en su domicilio.

Tras conectar en directo con Elio, quien está cuidando de Bernardo en el hospital, para que nos diera la última hora de su estado, Gustavo ha entrado en plató: "Lo que sé, porque tengo acceso a una entrevista a Bernardo en la que habla precisamente de 'Pinocho', es que le reconoce como hijo".

Además, añadía más información: "En esa entrevista, Bernardo reconoce que tuvo una relación con la madre de 'Pinocho', que es consciente del embarazo y que él siempre ha sospechado que podría ser su hijo".

Anabel estalla contra el colaborador

Tras todas las declaraciones de Gustavo, Jorge Javier daba paso a Anabel: "Yo solo digo que hay una persona enferma en un hospital y creo que se debe tener todo el respeto del mundo. Aquí se está hablando de paternidades, de hijos, de nietas y al final no se mira por los sentimientos de una compañera. Así que no tengo nada que hablar con este hombre".

Anabel se levantaba no para marcharse, si no para coger merienda. Marta López intervenía para decir sobre 'Pinocho' que "no será tan malo cuando se le abre la puerta" y esto ha provocado el enfado de Anabel: "Conozco a mi padre y si esto hubiera sido cierto hubiera salido hace treinta años, no ahora".

Gustavo insistía en que la información ha salido de boca de su padre. "¡Que me dejes, portavoz!", comenzaba a gritarle Anabel. El colaborador la seguía y le echaba en cara lo que ella le dijo hace unos días: "No voy a olvidar que me dijiste poco hombre". Ella se defendía diciendo que lo hizo "para hacerle daño".