26 de septiembre de 1984, hotel Los Codos, Pozoblanco, Paquirri se prepara para una tarde en la plaza y antes de salir llama, como siempre, a su mujer. Sin embargo, Isabel Pantoja no le coge el teléfono.

Tras la marcha del diestro, por fin consiguió hablar con Isabel, pero no quería decirnos el contenido del recado. “De vida o muerte no, pero el mensaje lo sabe Isabel”, nos decía y nos explicaba que Isabel estaba extrañada de que quisiera hablar con ella ya vestido con el traje de luces y es que nunca quería hablar con nadie. Eso sí, dejaba claro que le diestro no parecía alterado, sino muy tranquilo.