La crítica de Paz Padilla a Anabel Pantoja: "Yo entiendo que su primo se enfade"

Anabel Pantoja y Kiko Rivera dejaron ver lo distanciados que están durante el directo de 'Sálvame'

Kiko se muestra dolido con Anabel por no haber querido ver las pruebas que tiene contra Isabel Pantoja

Paz Padilla da su opinión sobre el conflicto entre Kiko y Anabel

Anabel Pantoja está muy afectada desde que Kiko Rivera entró por teléfono en 'Sálvame' admitiendo que está enfadado con ella. Primero le había dejado de seguir en las redes sociales "porque no le aporta nada"; y luego durante el directo del programa reveló que su decepción con su prima venía porque ella se había negado a ver la documentación que tiene en su guerra abierta contra Isabel Pantoja.

En 'Supervivientes: Tierra de Nadie' pudimos ver que Isa Pantoja no quiso tomar partido por ninguno. Pero sí confirmó que hablaría con su hermano sobre el distanciamiento con Anabel. Por su parte, ella se vino abajo cuando recibió un abrazo de su prima.

Paz Padilla y Belén Esteban, dos posturas ante el conflicto

Los que sí han opinado son los colaboradores de 'Sálvame' así como Paz Padilla. La presentadora decía comprender a Kiko Rivera: "Yo creo que lo que ella no ha prestado atención es a la versión de su primo. Y yo entiendo que su primo se enfade. Porque dice 'Escúchame, y una vez me escuches tomas partido o por mí o por mamá. A mí me tienes que tener en cuenta y no tratarme como un niño chico. Estoy hablando de cosas gordas", argumentaba.

"El primo puede sentir que le tratan como si fuera una niñería y es una cosa seria. Que luego ya tome partido o no. Pero que le escuche. Porque esto es como decir "A mí no me cuentes tus problemas", defendía.

Pero Belén Esteban tenía otras informaciones que le hacían posicionarse más con Anabel. "Estoy harta ya. Que haga lo que le de la gana. Él es amigo de Rafa Mora pero el resto somos amigos de Anabel. Kiko Rivera llama y entra en directo. Pero es que Anabel se calla porque no quiere entrar en problemas con su primo. No quiere. Nosotros no sabemos. Kiko Rivera dice y aquí es 'Palabra de Dios' todo", se quejaba.