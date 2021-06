Antes de repasar la entrevista de Paz Padilla en ‘Mi casa es la tuya’ con Bertín Osborne, la presentadora quiso mandar un mensaje de agradecimiento en ‘Sálvame’: “Quiero darle las gracias a Bertín porque siempre me trata con muchísimo cariño, porque es muy dulce conmigo, muy tierno… Yo le contaba cosas muy difíciles y el me lo hacía muy fácil. Es un tío tremendamente generoso y espléndido”.

“Estoy mirando a mi familia y estoy pensando: ¡Que familia más bonita tengo!”, decía Paz muy emocionada tras el resumen de la entrevista con Bertín. “Que hermanos más generosos y guapos, y graciosos… Y no me han soltado en ningún momento ninguno de ellos, alguno me comprendía más, otro me comprendía menos, pero siempre me han respetado, que eso es lo importante, la tolerancia, el respeto y el amor, y eso lo tengo. Gracias”, comentaba sin casi poder contener las lágrimas.