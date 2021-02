Era entonces cuando Paz Padilla revelaba una preciosa anécdota. Explicaba la presentadora que la hija de su marido Antonio era fan de Iker, así que le pidió a Sara si podía darle una camiseta del portero para regalársela. "Me dijo que me lo dejaba en la garita. Cuando llegué vi que me había dejado diez camisetas firmadas por él, relojes... Yo agradecidísima porque la hija de mi Antonio se volvió loca con todas las camisetas", explicaba recordando con ternura.