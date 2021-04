Paz Padilla nos presenta su libro, 'El humor de mi vida': “Yo no estaba preparada para la muerte de mi madre ni de Antonio, ni si quiera para la vida”

La conversación ha sido con el lugar preferido de Paz de fondo, una puesta de sol en Zahara de los Atunes, una foto desde la casa de la presentadora, que nos confesaba que esta imagen le sirve para relajarse: “Medito con mis puestas de sol de Zahara ¿Tú meditas? A mí me está salvando porque cuando meditas conectas contigo misma, encuentras tu razón de ser y me relajo, conecto con el amor y salgo nueva”.

Así se ha encontrado a sí misma, a Mari Paz, a la que diferencia de su rol de presentadora y actriz, Paz Padilla. Ahora sabe quién es y cuál es su razón de vivir: “Yo no estaba preparada para la muerte de mi madre ni de Antonio, ni si quiera para la vida, he aprendido mucho”.

Y es que, ante la enfermedad de su marido, Paz se preguntaba por qué entonces, por qué a él, cómo iba a morir, cuándo, a dónde iba a ir… y con todas esas respuestas ha escrito ‘El humor de mi vida’. Pero no cree que haya sido un acto de generosidad como le reconocía Carlota: “Eres generoso cuando das lo que no te sobra y a mí, si hay algo que me sobra es amor, quiero mucho a todo el mundo, yo le digo a todo el mundo te quiero, cuando tú das amor, lo que quieres es aliviar el dolor de las personas, te fluye, a lo único que venimos a este mundo es a amar y a que nos amen”.