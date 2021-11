José María Guzmán ha roto su silencio en 'Sálvame'. Conocido como "el piloto", fue novio de Ivonne Reyes durante su embarazo y asegura que ya entonces tenían "claro" que Pepe Navarro no era el padre: "Cuando estábamos juntos teníamos claro que Pepe Navarro no era el padre de su hijo", asegura en 'Sálvame'.

“Yo sé que no soy el padre y ella sabe que Pepe no es, cuando estábamos juntos teníamos claro que no era de Pepe”, aseguraba Chema, que vivió con Ivonne gran parte del embarazo, al menos hasta el séptimo mes: “Sé muchos detallitos, ella no está bien, no se ha portado bien conmigo y no se ha portado bien con ella”, decía.