Lydia Lozano no se cree la versión de Pepe Navarro sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes: “Es muy mentiroso”

Alguno de lo s colaboradores se mostraba muy críticos con Pepe Navarro y no se fían de su versión. “Hay muchas lagunas en el relato, hay muchas cosas que no son explicables… hay cosas que a él por lo menos le cabía la duda. Ahora se quiere hacer la prueba porque, puede ser que ahora, si que tenga ese convencimiento”, aseguraba Kiko Matamoros.

Pero sin duda, una de las más críticas con Pep Navarro, fue Lydia Lozano, que no estuvo como colaboradora durante la entrevista en el ‘Deluxe’. “A mi no me convenció”, comentaba Lydia. “Pero a ti no te convenció porque no estuviste en la entrevista, si hubiese estado te hubiese convencido”, le replicaba Jorge Javier.