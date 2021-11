Tras cinco años diciendo no a la invitación del programa, Pepe Navarro accedió a sentarse en el 'Deluxe' y lo hizo para asegurar que no es el padre del hijo de Ivonne Reyes, Alejandro. Sin embargo, la justicia le adjudicó la paternidad dado que el presentador se negó a someterse a las pruebas de ADN en pleno conflicto judicial ¿Qué pruebas tiene ahora?

Pasados los años, Pepe dice tener constancia de que no es el padre de Alejandro y sustenta sus palabras en dos supuestas pruebas de ADN, una que habría solicitado la otra parte y otra que habría encargado su parte tras, presuntamente, conocer que las anteriores habrían determinado que Pepe no es el padre del hijo de Ivonne.

Sin embargo, la prueba no ha sido solicitada dentro de un proceso judicial, tampoco se sabe si se cumplió la cadena de custodia, con lo que legalmente el presentador sigue siendo el padre de Alejandro. Pepe habría intentado dialogar con Ivonne pero deja caer que ella se retiró porque ya sabría que las pruebas son negativas.

Pero ¿Qué piensa Ivonne de todo esto Ivonne? La actriz fue preguntada por María Patiño en ‘Sálvame’ en febrero del año 2020. La periodista le transmitió no solo que Pepe estaba convencido de no ser el padre, sino que también le había dado un nombre de quien podría serlo.

“Pepe Navarro me ha asegurado que sabe quién es el padre de tu hijo ¿Estás preparada para que se atreva a dar el nombre?”, preguntaba e Ivonne replicaba que no quería “alimentar” el tema. De hecho, invitaba al presentador a que sacara todo lo que tenga: “No tengo ningún problema”. Segura de sí misma y de su verdad, añadía: "En esa cama estuvimos dos, no voy a hablar más".