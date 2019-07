Pepi Valladares: "Chelo Gª Cortés pasaba información de lo que hacían sus compañeras, Patiño y Gema, en un camerino"

Sin embargo, lo que más ha molestado a Gema López (única de las aludidas presentes en plató) es que Chelo hablara de lo que hacían tanto ella como Patiño en el camerino que comparten. Gema no tiene nada que esconder, no tiene problema en que se haga público lo que cuenta Pepi, pero se muestra decepcionada con Chelo: "Empieza a no sorprenderme y es lo peor que me puede pasar, no soy así, cuando quiero a alguien paso hasta que llega un día que dejo de pasar porque dejo de sentir".