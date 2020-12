Tras un año “perdido”, Carlos Lozano vuelve y lo hace con un “bombazo”

Ha pasado más de un año desde que Carlos Lozano dejara la televisión. Envuelto en una vorágine mediática con su ex, Miriam Saavedra, decidió marcharse y nos cuenta que después de este “tiempo perdido" vuelve a ‘Sábado Deluxe’ y lo hace con un “bombazo”.

“Os voy a contar qué he hecho en este tiempo perdido”, nos decía y avanzaba que está “muy feliz”, con proyectos distintos a la televisión, aunque con muchas ganas de volver a presentar. Sin embargo, no ha querido dar muchos detalles: “Es personal y puede ser profesional, las dos cosas”.

Pero ¿Está enamorado? Carlos no era contundente con su respuesta: “Enamorado no, pero estoy viendo cositas… uno tiene que rehacer su vida, hay alguna persona que me hace un poco de tilín”.