Pipi Estrada volvía al plató de ‘Sálvame’ 10 años después con motivo del 13 cumpleaños del programa. El momento más tenso de su visita fue, sin duda, al hablar de Rafa Mora: “Los errores y las equivocaciones se perdonan, las traiciones, no. Rafa Mora, al que yo bauticé, es de la familia de los reptiles. En la vida tu puedes conseguir los objetivos de dos formas: volando como un águila o arrastrándote como un reptil”.

Pipi contó con pelos y señales cómo fue aquella traición cuando trabajaban juntos en ‘Mujeres y hombres’, y cargó duramente contra el colaborador, que escuchaba atentamente. “Me traicionó mintiendo como un bellaco, cuando Miriam y yo, cuando le echaban del programa, siempre le decíamos a la directora que le llamara, cuando terminaba su etapa como pretendiente, siempre dábamos la cara por él y pedíamos que le llamasen…”.

"¿Y él qué hizo? Como Viriato, con el cuchillo, me traicionó sin miramientos. Rafa Mora llevaba vetado en esta casa 2 años, y le abrieron las puertas para hablar de mí diciendo que yo le daba el teléfono de las pretendientas a los futbolistas… por eso le abrieron las puertas”, continuaba contando el periodista deportivo.

“Te voy a decir una cosa: conmigo no te vale porque solo engañas a los torpes”, le espetaba Pipi a Rafa mirando a cámara y antes de contar la traición que más le dolió y que tiene que ver con Miriam Sánchez. “¡Tú eres un miserable! No hay una cosa peor que una mentira a medias. No te lo perdonaré jamás. Eso no es de ser un caballero, eso es de ser una rata. Conmigo, retírate de ahí”, le decía muy cabreado.

Pipi Estrada y Rafa Mora se enzarzan en directo

Tras las duras palabras de Pipi Estrada, en las cuales dice claramente que Rafa Mora traicionó a Miriam y al periodista, el colaborador de ‘Sálvame’ contesta, “al final lo que diga este señor no me puede afectar”.

Rafa Mora no duda en devolver los golpes al que fue su consejero del amor, “yo entiendo que son 10 años sin tele y hoy está intentando tirar el penalti”. El colaborador no quiere dar fama al invitado, “hoy contigo no voy a entrar al trapo”.

Eso sí, no se mete con Pipi Estrada, pero trata de darle envidia, “son 12 años los que llevo en televisión”. Además, añade “me han puesto a renovar, que lo sepas”. No solo eso, cuando el presentador pide paso al colaborador, Pipi comienza a hablar, pero Rafa le interrumpe, “¿eres guapo y tienes ojos verdes? No, ha dicho Rafa Mora”.

Pero Pipi quiere ir al grano, “¿fuiste traidor o no fuiste traidor?”, refiriéndose a la polémica de los números de teléfono de las pretendientas de ‘Mujeres y hombres’ y los futbolistas. Rafa Mora cambia de tema y comienza a hablar sobre su gran amistad con Miriam Sánchez, la cual, según Rafa, inició el conflicto con Pipi.

Pipi Estrada insiste en lo mismo, la traición que dinamitó la relación con Rafa Mora. Finalmente, responde: “No fue así, hay cosas que no podemos desentrañar aquí”

En medio de su discusión con Rafa Mora, Pipi ha hablado de su situación sentimental: “El amor no tiene edad”



Pipi Estrada lleva con la misma pareja casi tres años, “emocionalmente estoy muy feliz”. Sobre su novia aclara que “es muy guapa, tiene 35 años, yo la misma que Matamoros, 65. El amor no tiene edad”.

El romance con su actual pareja comenzó como una película romántica: “Surgió en un paso de peatones”. Al parecer, cuando ambos cruzaban un paso de peatones por Santander, el pañuelo de su novia cayó al suelo y el príncipe se lo recogió, pero con una petición, “me puedes invitar a un café”. Desde ese momento comenzó la relación.