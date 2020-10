Chelo estaba tan feliz que no ha dudado en piropear al sanitario que se ha acercado a ella para proceder a quitarle ambas escayolas “es lo más bonito que he visto hoy, mira que guapo”. Eso sí, por si hubiera algún tipo de dudas, Chelo ha pedido a la cámara que se acercara para que todo el mundo comprobara que eran escayolas porque se había insinuado que eran vendas elásticas y que todo era un teatrillo.

Chelo García Cortés, sobre su contrato: “Claro que me hace ilusión”

En mesa de mármol, con pluma y en presencia del director de ‘Socialité’, Chelo García Cortés ha procedido a firmar de forma solenme su primer contrato como presentadora de Mediaset. Jorge Javier Vázquez ha querido saber cómo se sentía y ella no le ha mentido: “Claro que me hace ilusión”. Convencida de que su amiga María Patiño no le va reprochar nada, la colaboradora está dispuesta a aprovechar la oportunidad que se le presenta y ya sabe lo que se va a poner y todo “Me voy a poner una chaqueta blanca que el blanco me da suerte”.