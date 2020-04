Rafa Mora acusa de traición a Alonso Caparrós: “Es un navajazo trapero”

Alonso nos daba el nombre de Kiko y Rafa no esperaba a escuchar su argumento para acusarle: “Si traicionó a la familia Campos que le dio la profundidad en su día ¿Cómo no me va a traicionar a mí?” Le calificaba como “mentiroso”, “jeta” y “falso” porque, asegura, en los pasillos no para de alabar su valía profesional.