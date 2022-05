Una invitada a la boda del hijo de Carmen Borrego ha filtrado cantidad de detalles sobre el enlace . Esta persona asegura que el sobrino de Terelu y su novia firmaron los papeles el cuatro de abril y que ese mismo día nuera y suegra protagonizaron un gran enfrentamiento. También que hijo de Carmen no quería vender la exclusiva, pero fue convencido por ambas dos.

"Aunque Carmen lo niegue la relación con su nuera es muy tensa. A la familia de lanera no le esta gustando que la exclusiva se centre en Carmen y no en los novios. Además, él quería que su madrina fuese María Teresa Campos y no Carmen Borrego", cuenta el testigo.