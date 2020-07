Rafa Mora cocinará con un "querellado" Kiko Jiménez: "Se van a reír de ti en el juzgado"

Según Kiko Jiménez, Rafa Mora le amenazó con un gesto muy comprometido, pero el aludido lo niega tajantemente y, muy enfadado, ha puesto las cosas en manos de la justicia. “Me ofrecieron un PoliDeluxe y no hay dinero para estas cosas”, decía Rafa y Kiko le negaba: “Dijimos que sí y por cuestión de contenidos no entró”.

Kiko no quiere quedar como el “verdugo” de Rafa, asegura que fue él quien empezó a hablar pero el colaborador reiteraba: “Se me ha acusado de temas muy delicados que no son verdad y he tomado la decisión de ponerlo en manos de la justicia”. “Nos vamos a ver en el juzgado”, le advertía Rafa; “en el juzgado se van a reír de ti”, le respondía Kiko.