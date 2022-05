Durante el debate de 'Supervivientes' en 'Sálvame', los colaboradores han hablado sobre el concurso que está realizando 'Kiko Matamoros' . Rafa Mora se ha sincerado sobre su compañero: "Está dando el 80% de los vídeos, creo que SV no es Oslo el mejor pescador, el fuego, la mejor cabaña. Creo que es un programa de superación personal. Kiko no podía moverse de la esterilla y mira ahora", ha comentado.

Terelu Campos ha lanzado una pregunta rápida para los colaboradores que debían responder con tan solo un sí, o un no. " ¿Kiko Matamoros está siendo cómo esperabais? ", ha querido saber la presentadora. "Sí", ha respondido Carmen Alcayde. Sin embargo, Rafa y Lydia han respondido que "no".

El de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha querido matizar, pero Lydia se lo ha impedido. "¡No es no! Me levanto y me voy", se ha quejado la periodista. "Yo creía que era Tarzán", se ha justificado Rafa. "¿Tú me vas a decir que en las nominaciones de anoche Kiko no pidió a sus compañeros que por favor le nominasen?", le ha preguntado muy seria Lozano.