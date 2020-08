La amistad de Rafa Mora y Oriana es “insalvable”: “Dame las gracias por haber dado un poco de vida a la inexistente Macarena”

Rafa Mora y Oriana Marzoli no ven posibilidades de reconciliación. Se han enfrentado porque Rafa esperaba que tanto ella como su íntimo amigo, Iván, cuidaran de su novia Macarena durante su paso por ‘La casa fuerte’. Sin embargo, Oriana se enfrentó a Macarena y aunque su novio Iván intentó mediar, pronto se posicionó del lado de su chica alegando que no podía ser el “niñero” de la novia de su amigo.

Y, como era de esperar, esto les ha pasado factura: Rafa se ha distanciado de su amigo y parece no querer saber nada de su amiga. Es más, le ha dedicado adjetivos como “choni”, “monstruo” y “acomplejada”.

“El que se ha hecho el ‘Lecturas’ gracias a mí eres tú guapo, tu novia no tenía pantalla si no hablaba yo de ella y tú has tenido más pantalla gracias a que yo criticaba a tu novia, dame las gracias por haber dado un poco de vida a la inexistente Macarena”, respondía ella.