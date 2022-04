Rafa Mora, pillado, conecta por videollamada y está en calzoncillos: "Estaba durmiendo la siesta y me he puesto lo primero que he pillado"

El colaborador estaba manteniendo una tensa conversación con Pipi Estrada cuando Jorge Javier le ha pedido que se pusiera de pie. Rafa Mora estaba en una videollamada desde su casa y ha aceptado la petición del presentador. Cuando Rafa Mora se ha levantado, se ha descubierto su outfit, una camisa y unos calzoncillos : "Estaba durmiendo la siesta y me he puesto lo primero que he pillado", ha dicho el colaborador.

Tras las duras palabras de Pipi Estrada, en las cuales dice claramente que Rafa Mora traicionó a Miriam y al periodista, el colaborador de ‘Sálvame’ contesta, “al final lo que diga este señor no me puede afectar”.

Rafa Mora no duda en devolver los golpes al que fue su consejero del amor, “yo entiendo que son 10 años sin tele y hoy está intentando tirar el penalti”. El colaborador no quiere dar fama al invitado, “hoy contigo no voy a entrar al trapo”.