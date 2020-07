Rafa Mora cuenta la propuesta que le hizo un hombre poderoso: "Si quieres llegar a algo, tenemos que ser grandes amigos"

No llegó a concretar los términos, pero el colaborador de ‘Sálvame’ sabía a qué se refería: “Me dijo para llegar a eso tenemos que llegar a ser grandes amigos, me preguntó si lo entendía y le dije que sí”.

Se trataba de un hombre “poderoso” y, al parecer, llegó a darle nombres: “Me dijo que si yo quería me ayudaría y si no, me quedaría por el camino, me enumeró a varios que no quisieron acceder y se quedaron por el camino”.