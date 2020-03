Primero fue Jorge Javier Vázquez y ahora es Rafa Mora. El colaborador se resistió y hasta nos 'advirtió'. "Si me cortáis el pelo saco mi lado oscuro", se quejaba Rafa Mora y lo cierto es que le conocimos así, con este look que ahora estrena de nuevo.

Tan rapado nos recuerda a su época como tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', el colaborador pedía que alguien avisara a su novia por si no le reconocía y no le abría la puerta de casa pero... ¿Qué look te gusta más para él? ¡Vota!