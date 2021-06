Rafa Mora reprocha a Anabel Pantoja su actitud con Kiko Rivera: "No he visto una persona más fría que ella"

Kiko Rivera se fue "muy fastidiado" del 'Deluxe'

El reproche de Belén Esteban

Anabel Pantoja: "Pienso en él como si ya no estuviera"

La colaboradora de 'Sálvame' ha tomado una decisión, la de mostrarse fría ante las cámaras y guardar sus sentimientos. Reconoce que en ocasiones ha sido "cobarde", pero para ella esto ha supuesto un antes y un después: "Desde el viernes, me acuesto, cierro los ojos y pienso en él, como si ya no estuviera, como si hubiera muerto. Le he podido fallar y no estar a la altura, pero creo que el resto de mi vida no le he fallado…"