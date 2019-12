El origen del tremendo enfado de Raquel Bollo con 'Sálvame': una pregunta de Gustavo González

Se quejaba de que nadie le hubiera alertado de que le iban a hacer esta pregunta en directo, el programa respondía que la noticia del embarazo de la novia de su hijo Manuel llegaba por distintas vías y ella respondía: "Ya se metió la pata con Alma y ahora otra vez ¡Dejad a la gente vivir que mis hijos no se meten con nadie! Me ponéis en la misma tesitura, no tengo problema pero no me corresponde a mí, me metéis en un marrón”.