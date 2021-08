El representante de Amador: "Es verdad que Belén le preguntó si Ortega Cano le dio mala vida a Rocío Jurado y él lo negó"

El representante de Amador Mohedano se ha puesto en contacto con Rafa Mora en 'Sálvame' no solo para desmentir las palabras de María Patiño sobre la afirmación que le hizo el ex de Rosa Benito en la publicidad del 'Deluxe' sino también para asegurar que él estuvo en todo momento con su representado. Por lo tanto, es imposible que él dijera que era cierto que Ortega Cano le daba "mala vida" a Rocío Jurado .

"Yo estaba ahí", ha afirmado Jesús, "pero no es incompatible con lo que dice María Patiño que no estuvieses presente en ese momento exacto a que hubieses podido estar en algunas de las publicidades con ellas (María Patiño y Belén Esteban)", le ha dicho Carlota Corredera. Es decir, él no estuvo presente durante esta conversación a la que se refiere la colaboradora, "yo estaba con Amador en todos los intermedios", ha insistido.