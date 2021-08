El resultado del test de inteligencia de Gema López: "En la parte no verbal ahí fallo mucho"

Si el lunes 23 de agosto Anabel Pantoja se sometió al test de inteligencia, hoy le ha tocado el turno a Gema López. Ella es una de las colaboradoras que junto a Miguel Frigenti todavía no lo había realizado en 'Sálvame', y aunque al principio se ha negad porque no quería cachondeos, al final lo ha hecho porque es una profesional y no quería dejar tirada a la psicóloga.