Rocío Carrasco se rompe en plató al recordar a su madre: "Me han venido muchos flashes"

“Tengo una anécdota, ella era capaz de decirte en tu cara lo que considerase oportuno aunque supiese que era mentira. A mí me decía: ‘Niña no fumes, yo no he fumado en la vida’. Yo le decía: ‘Tía pero que te he comprado yo el tabaco’ y me respondía: ¿`Yo? Yo no me he puesto un cigarro en la boca en mi vida’. Era muy graciosa y muy exagerada”, contaba.