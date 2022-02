Rocío Flores se refugia en Olga Moreno tras 'cerrar' la puerta a su madre

Además, la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha visto cómo se disipaba cualquier posibilidad de acercamiento con su madre. "He tocado fondo", confesó ella misma en 'El programa de Ana Rosa' un día después de que Rocío Carrasco volviera a insistir en que no está preparada "ni personalmente ni médicamente" para ver a su hija, aunque sí prometió que no volvería a hablar sobre el expediente de malos tratos de su hija hacia ella. "No esperaba nada distinto, me hubiese gustado que me dejara de lado desde el documental. Lo hecho hecho está. Es tarde. Esa puerta va a seguir cerrada. Lo tengo muy presente que no va a haber reconciliación. Estoy cansada de llorar, me veo sometida a mucha presión, necesito mi tiempo, recomponerme y pensar en mi salud", dijo.