Carlota Corredera, tras las palabras de Rocío Flores sobre su madre: "Me llama la atención que no se cuestione nada"

Rocío Flores ha hecho un llamamiento a su madre para que la llame

Según ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa', la ha llamado y su madre no le coge el teléfono

Carlota Corredera opina: “No sé si sabe que su padre estuvo seis meses sin firmar la custodia compartida”

“Mamá, ayer te llamé dos veces, a tus hijos no te los ha arrancado nadie ¡Llámanos, no puedo más!”, este es el llamamiento que ha hecho Rocío Flores a su madre desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Sus palabras han generado un torrente de reacciones en ‘Sálvame’ y Carlota Corredera apuntaba en ‘Sálvame’: “Me llama la atención que no se cuestione nada y diga que no se está contando la verdad”.

Las palabras de Rocío Flores

Rocío Flores ha guardado silencio desde que se estrenara el documental de su madre. Se mostraba afectada ante las cámaras y finalmente ha decidido explicar que ha intentado ponerse en contacto con su madre pero no ha podido: “Ayer la llamé dos veces y no me lo cogió. Te lo digo a ti, mamá, lo he intentado por activa y pasiva (…) Mi hermano está sufriendo, vamos a aclarar las cosas, no puedo más”.

Además, ha aprovechado para dejar claro que en su casa “jamás” le han generado “odio” hacia su madre: “Se dice que estoy manipulada, tengo 25 años, tengo mi propio criterio”. Es más, decía sin dudar que conoce “mejor que nadie” a su madre y que sabe lo que ha vivido en su casa así como conoce perfectamente a su padre y sabe lo que ha vivido en su casa.

Sus palabras han generado el debate y Carlota Corredera, presentadora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, recordaba que en su relato, la hija de Rocío Jurado aún no ha llegado a explicar por qué no tiene ahora contacto con sus hijos: “Yo no sé por qué Rocío no le cogió el teléfono a su hija, no sé por qué da por perdidos a sus hijos”.

Se lo preguntará el próximo miércoles en directo dado que Rocío Carrasco acudirá a plató, pero por el momento le ha llamado algo de lo que ha dicho su hija: “No se ha cuestionado nada, no se ha hecho ninguna pregunta, ella dice que sabe lo que ha vivido en casa de su padre y su madre, no ha dicho tengo preguntas que hacerte o quiero que me expliques cosas que no me encajan, ella ha dicho que no es cierto”.

“No sé si sabe que su padre estuvo seis meses sin firmar la custodia compartida"