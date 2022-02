Las cosas en la familia de Rocío Jurado están peor que nunca y cada semana el ambiente entre ellos empeora. En los últimos días, Rocío Flores ha tocado fondo y ha visto cómo se disipaba cualquier posibilidad de acercamiento con su madre. "He tocado fondo", confesó ella misma en 'El programa de Ana Rosa' un día después de que Rocío Carrasco volviera a insistir en que no está preparada "ni personalmente ni médicamente" para ver a su hija, aunque sí prometió que no volvería a hablar sobre el expediente de malos tratos de su hija hacia ella.

"No esperaba nada distinto, me hubiese gustado que me dejara de lado desde el documental. Lo hecho hecho está. Es tarde. Esa puerta va a seguir cerrada. Lo tengo muy presente que no va a haber reconciliación. Estoy cansada de llorar, me veo sometida a mucha presión, necesito mi tiempo, recomponerme y pensar en mi salud", dijo.

Rosa Benito, dolida por las acusaciones de Rocío Carrasco: "Si me tengo que ir de este programa y de esta cadena, me voy con la cabeza muy alta"

Poco después era Rosa Benito en 'Ya es mediodía' la que se mostraba dolida por las acusaciones de Rocío Carrasco. Rosa no podía casi contener las lágrimas y dejaba claro que si tiene que dejar su trabajo lo hará, pero fiel a su verdad: "Si me tengo que ir de este programa y de esta cadena, me voy con la cabeza muy alta porque yo sé lo que he vivido".

Rosa Benito ha subido una foto en la que toda la familia disfruta de unas vacaciones en 'Disney World Orlando'

Este jueves, Rosa Benito ha subido una fotografía familiar en la que aparece toda la familia unida en 'Disney World Orlando'. "Ahora toca silencio", pone junto al retrato de la que fue una familia feliz e inseparable.