¿Por qué decidió romper Sandra Pica con Tom Brusse?

“Me parece mal que se me juzgue así porque yo también he aguantado otras cosas, no ha sido una relación fácil, se ha visto, de puerta para adentro pueden pasar muchas cosas…”, dejaba caer Sandra que, ante las preguntas de Carlota Corredera respondía que cuando te hace sentir “que no eres suficientemente guapa” puedes reaccionar con inseguridades: “Te empiezas a ver mal, a acomplejar…”