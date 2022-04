Muchos de los colaboradores no estaban hoy en plató, por eso han mandado un vídeo para Matamoros. "Por fin se cumple una ilusión. Lo vas a hace muy bien, sé que no vas a protestar en todo el reality, no vas a pasar hambre casi, y que te vas a llevar bien con todos los amis con los que van. Déjate de gilipolleces de estos que dicen que han pescado y han hecho fuego. Se va a hacer contenido", le ha aconsejado' Kiko Hernández.