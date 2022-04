Kiko Matamoros se rompe al hablar de su relación con su hija Anita: "Quiero que sepa que la quiero"

"No quiero machacarme con eso, os agradezco que si podéis no me habléis de eso porque es una pena que llevo dentro y no me es fácil, uno se acostumbra, yo no quiero esperanzas ni quiero nada, solo quiero que sepa mi hija que la quiero", ha entonado Matamoros, muy emocionado y ha levantado los aplausos del público.