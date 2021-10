Además esta serie está seleccionada para un Festival de cine en Barcelona. Así es, es un biopic de Chelo García Cortés, "se muestra un carácter duro, difícil y la relaciones complicadas con sus compañeros", ha especificado. La periodista le estaba escuchando y no sabía de lo que estaba hablando, pero es algo que muy pronto verá la luz.

La serie arranca justo cuando Chelo García Cortés decide cambiar de cadena y se habla de todo en esta serie. Tras darle esta información, 'Sálvame' ha puesto un avance, y por si alguien no se lo ha creído, sí que es cierto. Se estrena el próximo 22 de octubre en el Festival Serielizados Fest, "me he quedado con la boca abierta", ha asegurado Chelo.