Sofía Cristo reconoce que en ‘Sálvame’ se lo pasó muy bien aunque bromeaba diciendo que le quitó “años de juventud”. ¿Volvería? Sofía sonreía ante esta cuestión ya que se siente muy “a gusto” con todos, incluso con aquellos a los que su madre no les tiene mucho cariño. Eso sí, parece que esto no es aplicable a Antonio Montero...

“Sí, te has portado mal, me pondría un puntito en la boca, pero tú no lo has hecho nunca”, reprochaba Sofía y Antonio se defendía alegando que él es periodista ante todo. Sin embargo, Sofía le acusaba de decir y escribir cosas sobre su madre con las que Bárbara Rey no lo ha pasado nada bien.