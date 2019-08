Kiko Hernández se lleva el tartazo de Payasín por error: "Que no era para mí, te he dicho Pati de Patiño, no a mí"

Los colaboradores estaban aterrorizados antes de que Payasín diera los tartazos: "No quiero ir" , decía presa del pánico María Patiño. La primera tarta se la ha llevado Gustavo González , al que sus compañeros le han preguntado si se encontraba bien pues el tartazo ha sonado más de lo normal.

Kiko se acercaba a Payasín para decirle el nombre del segundo colaborador y estos han alucinado cuando han visto que se lo llevaba él mismo. Tras darle el tartazo, Kiko le ha dicho a Payasín que se había equivocado: "Que no era para mí, te he dicho Pati de Patiño, no a mí" decía corriendo detrás del payaso.