De sus tensos enfrentamientos, a sus múltiples disfraces: todos los retos a los que se ha enfrentado Chelo García Cortés en 'Sálvame'

La colaboradora se negó a mostrar el saldo de su tarjeta bancaria y abandonó 'Quiero dinero'

“Hasta aquí hemos llegado, me puedo desnudar pero mis aplicaciones bancarias... ¿También? Mi dignidad está por encima, me retiro, me estáis pidiendo tanto… lo he dado todo, tengo aguante y puedo sufrir un dolor pero esto no. Abandono el asiento y que venga el siguiente", decía de manera rotunda

A pesar de que la aventura de la tertuliana en 'Quiero dinero' a terminado, Chelo se ha enfrentado a cientos de retos en 'Sálvame'. Recordamos algunos de los más sonados:

Los continuos piques de Kiko Hernández

Según Kiko Hernández, la colaboradora quiso montarse en un avión entrando por la zona VIP sin hacer la cola. El exconcursante de 'Gran Hermano' asegura que incluso llegó a decir que ese avión no aterrizaba si no la dejaban montarse. Chelo negaba la mayor y le pedía a su compañero que aprendiese educación y a hacer periodismo.

Confesiones íntimas

En numerosas ocasiones, Chelo ha abierto su corazón y nos ha contado sus más íntimos secretos. En 'La última cena' habló de cómo fue su primera vez: "Fue con Parada, en Orense. Yo me había escapado de casa de mi abuela y fui a casa de José Manuel. A mí me gustaba, él estaba experimentado y fue gratificante. Fue súper cariñoso. El pulpo de Parada es muy juguetón, a mí me lo hizo muy bien".

Llevar mil y un disfraces

El programa ha caracterizado a la comunicadora muchas veces. A los disfraces, se les suele unir generalmente las burlas de sus compañeros, que a veces son difíciles de soportar. Cuando Chelo se disfrazó de Mafalda, su paciencia se agotó tras las bromas de Belén Esteban y estalló. "Un poquito de educación", le pidió.

Participar en la verbena de 'Sálvame'

Chelo tuvo que versionar 'Saturday Night' sin si quiera chapurrear el inglés. Por si fuera poco a la interpretación del tema tenía que añadirle una aparatosa coreografía y un vestuario de escándalo. "Pensaba que lo había visto todo, pero no... la actuación es horrorosa... no he visto cosa igual en la vida", aseguraba Kiko Hernández desternillado de la risa.

Defender a Marta a capa y espada

La colaboradora saca las uñas por su mujer, incluso cuando le toca defender lo indefendible. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que la mismísima Chelo ha perdido la paciencia con ella. Por ejemplo en esta vídeollamada, en la que la periodista insistía a su pareja que no apareciese en pantalla y ella insistía una y otra vez. "¡Que te vallas!", terminó brotando.

Sus duros enfrentamientos con Matamoros

Chelo ha tenido fuertes encontronazos con Kiko Matamoros. El colaborador llego incluso a decirle que era "una puta hiena" y una "profanadora de tumbas". "Ahora la que se va, soy yo", dijo levantándose y marchándose de plató.

Cargar con el apodo de "Chelordomo"

Tras su paso por 'Supervivientes', muchos aseguraron que la concursante había sido "muy pelota" con Isabel Pantoja e incluso fue apodada como "Chelordomo".

Su gran 'metedura de pata'