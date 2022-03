Isa Pantoja, muy afectada al ver a su madre entrar en el juicio: "Estoy sin palabras"

Unas imágenes que han dejado helada a la hija de la acusada. La cara de Isa Pantoja lo dice todo, totalmente abatida y muy afectada por el dolor que está sufriendo su madre: " Estoy sin palabras, esta noche no he podido dormir, he pensado todo el rato en ella...".

"Pensaba que no iba a asistir, me impresiona verla allí otra vez, seguro que le han venido a la mente muchos momentos que todos recordamos...", dice con la voz rota. Por último, Isa Pantoja cree que "con su estado anímico que tiene, esto le perjudicará más todavía".