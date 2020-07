Terelu, de los nervios antes de empezar la compra para 'La última cena': "No empecemos que me tomo un Lexatin"

Más de un año después de su marcha, Terelu Campos vuelve de algún modo... La colaboradora dejó 'Sálvame' y, aunque no vuelve al programa, sí lo hará al plató y se reencontrará con sus compañeros. Es más, les dará de cenar.

La excolaboradora es la encargada de 'La última cena' junto a Víctor Sandoval, quien no ha puesto un pie en la cocina nunca si no es para limpiar. Además, ha propuesto una cena fría a base de latas, con lo que ha provocado la ira de Sergi Arola.

En su reencuentro con Terelu, le ha transmitido estos inconvenientes y esto, sumado a que tienen que hacer ensaladilla rusa, pero invertida, ha acabado con los nervios de la colaboradora de 'Sálvame': "No empecemos que me tomo un Lexatin" .

No habían entrado al mercado y Terelu ya le estaba pidiendo a Víctor: "No me toques las narices". Sin embargo, la tensión se ha relajado en el interior, donde han encontrado todos los ingredientes para sus platos y muchos más... Se han puesto las botas a base de patatas, aceitunas y bollería.