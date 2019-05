Los colaboradores responden: ¿Tenía envidia Terelu de Kiko Hernández cuando presentaba ‘Sálvame’?

Paz Padilla ha preguntado a Lydia Lozano y a Mila Ximénez una de las cuatro preguntas que no pudieron efectuarse en el último PoliDeluxe que compromete a Terelu Campos: “¿Os consta que Terelu envidia que Kiko Hernández presente ‘Sálvame’ de vez en cuando?”. La respuesta de Mila ha sido una negativa que el poli ha desmentido, aunque la colaboradora se mantiene en su contestación. “Yo he hablado con Terelu de Kiko a nivel profesional y me ha dicho que es una persona válida en televisión”, continuaba la colaboradora. Por otro lado, Lydia también lo ha negado y la máquina ha dicho que miente. Lozano considera que Terelu no es una mujer envidiosa, aunque piense que sí que pudo haberle afectado que dejasen de contar con ella.